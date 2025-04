Basket – Coach Marco Gabrielli a lezione dall’Olympiakos

Mantova Dal 3 al 10 marzo il tecnico Marco Gabrielli ha partecipato ad Atene alla seconda “Practice Week”, dopo quella Belgrado con Obradovic. «L’anno scorso ho scelto come destinazione Belgrado per andare dall’allenatore migliore – spiega il coach mantovano – Quest’anno ho scelto l’Olympiakos per vedere all’opera la squadra migliore, che negli ultimi tre anni ha sempre fatto le Final Four e attualmente è prima in Eurolega». Per una settimana ha osservato come lavora uno degli staff tecnici di più alto livello, dal capo allenatore, all’ultimo degli assistenti. Tutti si sono dimostrati disponibilissimi con i tecnici presenti. «Ho assistito ad allenamenti con giocatori milionari: uno come Fournier, con 50 milioni di dollari in banca dopo 12 anni di NBA, era il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare via. Ho condiviso questa esperienza con persone provenienti da tutto il mondo, discutendo di quello che imparavamo agli incontri e delle nostre attività. Ho assistito alla partita di Eurolega Olimpiakos-Partizan in un’atmosfera meravigliosa perché il 10 marzo è stato il 100° compleanno della società. Siamo poi stati a contatto anche con i vertici e con il direttore esecutivo dell’Eurolega. Tutto per diventare un allenatore migliore».