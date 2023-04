Basket Serie A2 – Comincia il girone salvezza: la Staff affronta in casa il Monferrato

Mantova Iniziano oggi due mesi di passione per la Staff, quelli in cui si deciderà il suo futuro: restare in A2 oppure retrocedere in B. Otto partite, sempre che non ci sia bisogno di ricorrere ai play out per evitare il disastro, ad altissimo tasso di tensione e a dir poco cruciali per lo stato di salute della pallacanestro virgiliana. Primo ostacolo la Novipiù di Casale Monferrato, con palla a due alle ore 18 alla Grana Padano Arena.

«Ci presentiamo al girone Salvezza con la giusta fiducia, grazie al successo con Cento e all’amichevole con la Vanoli che ci ha dato buone sensazioni – afferma coach Nicolas Zanco – nelle prossime otto partite i dettagli e l’attenzione faranno la differenza, dovremo limitare il più possibile gli errori e rimanere concentrati su noi stessi e sui nostri miglioramenti. Dal punto di vista fisico stiamo bene, c’è solo il dubbio Calzavara, che è rimasto a riposo nell’ultima settimana. Monferrato ha cambiato pelle con Sarto e Justice, trovando solidità offensiva e difensiva. Ci sono tanti tiratori che possono farci male. Dobbiamo partire col piede giusto e ritrovare la vittoria in casa che manca da quasi tre mesi. E per farlo avremo bisogno di tutto il supporto del pubblico».

Stesse identiche motivazioni per i piemontesi. «Ci attendono otto sfide dal peso specifico altissimo, a partire da Mantova – analizza coach Stefano Comazzi – squadra con un organico di tutto rispetto e ulteriormente rafforzato con l’innesto di Sherrill, che ha già fatto vedere quello che può essere il suo impatto nella trasferta vittoriosa di Cento. Attorno a lui ci sono giocatori esperti della categoria come Cortese, Iannuzzi e Janelidze, un americano interessante che ha già fatto vedere di essere giocatore di categoria superiore come Ross, e giocatori che possono avere sulla singola partita un impatto molto importante come Criconia, Veronesi e Calzavara, giovane molto interessante. In questa fase i risultati in trasferta saranno importantissimi, visto che il girone è veramente breve. Non ci resta che iniziare con il giusto piglio e con l’atteggiamento che ci ha contraddistinto nelle ultime partite, per provare a fare la nostra miglior partita».

I biglietti si potranno acquistare alla GP Arena (10.30-12 e poi dalle 16), al Bar Sociale, Bar Venezia, Gimme Five Sport Store e online sul sito Vivaticket.

Grana Padano Arena, ore 18

Staff Mantova 7 Iannuzzi C, 28 Ross AG, 8 Veronesi AP, 16 Cortese G, 73 Sherrill PM.

Panchina: 0 Lo, 3 Criconia, 14 Janelidze, 27 Vukobrat, 31 Calzavara. All.: Nicolas Zanco.

Novipiù Monferrato 14 Martinoni C, 33 Leggio AG, 3 Sarto AP, 44 Justice G, 4 Ellis PM.

Panchina: 5 Carver, 6 Mele, 8 Valentini, 9 Formenti, 30 Poom. All.: Stefano Comazzi.