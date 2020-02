In auto contromano e sotto il portico: paura in via Bonomi

MANTOVA Ha percorso via Solferino infilando contro mano la corsia riservata agli autobus e ha proseguito poi in via Bonomi dove però è finito con l’auto sotto il porticato andando a sbattere contro una delle colonne. Qualcuno può anche avere pensato ad un atto terroristico quando ieri verso le 11.30 una Fiat Punto con a bordo uno straniero ha seminato il panico sul marciapiede di via Bonomi di fronte a un supermercato etnico. Alla fine sembra essersi invece trattato solo di un automobilista a dir poco maldestro in attesa di accertamenti sul suo eventuale stato. Si tratta di un 68enne straniero residente a Mantova che è finito in ospedale per alcune contusioni di poco conto. Sul posto oltre ad un’ambulanza della Croce Verde sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale che hanno effettuato i rilievi di legge e i vigili del fuoco di Mantova che hanno messo in sicurezza la Fiat Punto incidentata che nell’impatto ha perso un po’ di benzina. La via è rimasta chiusa il tempo necessario per la pulizia dell’asfalto e del marciapiede.