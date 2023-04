Pallavolo serie B – Il Gabbiano vola, bene l’Asolarem, ko il Viadana

Mantova Il Gabbiano non si ferma. Nella prova generale della Final Four di Coppa Italia di Serie B, in programma nel fine settimana a Bologna, supera il Rubicone per 3-0 (25-20, 25-20, 25-21). Il Rubicone è l’unica squadra che nell’andata strappò un set, l’unico set perso finora dalla formazione di Serafini. Il tecnico del Gabbiano ha avuto una settimana tribolata con problemi intestinali per Gola, oggi assente, Scaltriti e Artoni. Solo il primo è stato impiegato pochi minuti. Di banda spazio a Lorenzi. Buone le prove di Cordani e Andreoli con 15 e 14 punti, ma la palma di Mvp va a Miselli con 13, frutto di 7 attacchi, 4 muri e 2 aces e con l’88% in attacco. Mazzotti e Bellomo sugli scudi per gli ospiti. Nel primo set Andreoli firma il 14-12 e il muro di Ferrari vale il 18-14. Un altro muro del centrale porta il Gabbiano sul 22-17. Il set lo chiude Ferrari Ginevra con un ace. Andreoli, una potenza in prima linea, e la verve di Miselli non sbloccano la parità nel secondo set che si trascina fino a 18. Entra anche Scaltriti in seconda linea, Andreoli mette a terra due palloni e Miselli fa un buco per terra per il 24-20. Chiude una combinazione centrale Quartarone-Cordani. Ancora Cordani spinge il Gabbiano sul 5-2 nel terzo e il muro locale fa la differenza nella fase centrale. Sul 23-27 il Rubicone prova a rimanere nel match. Arriva a 21, ma sbaglia dai nove metri in modo grossolano. Venerdi 7 sfida al Castellana in Coppa Italia. L’Epiù perde 3-0 a Forlì col Querzoli ma il risultato punisce severamente i rimaneggiati rivieraschi. Battaglia nel primo set, perso ai vantaggi per 28-26. Anche nel secondo Viadana non ha mollato, ma Forlì lo chiudeva ai vantaggi per 27-25 per poi aggiudicarsi la vittoria nel terzo, vinto 25-19. Al PalaSchiantarelli l’Asolaremedello ha fatto suo per 3-0 il derby col Montichiari. La Kema ha sofferto sia nella parte iniziale sia centrale del primo set poi chiuso 25-21; senza problemi il secondo terminato 25-17 e combattuto sino all’ultimo il terzo (30-28).

Sergio Martini