A Dosolo ora si naviga più veloce con la fibra: finiti i lavori

DOSOLO – A Dosolo ora si può navigare più velocemente: questo grazie agli interventi realizzati d Mynet che permetteranno a cittadini ed aziende di godere di un servizio più veloce ed efficiente.

Sono stati ultimati nei giorni scorsi gli interventi per la posa della nuova infrastruttura di rete in modalità Ftth (la cosiddetta Fiber To The Home-vera fibra ottica fin dentro casa) nel Comune di Dosolo. Un’operazione, quella appena conclusa, che consente ai principali edifici comunali e scolastici del centro, nonchè a tutti i clienti fino a 50 metri dalla rete di accesso in fibra, di navigare fino a 1 Gigabit/s di velocità.

Gli interventi per la posa della fibra ottica sono partiti dalla frazione di Correggioverde per poi proseguire in direzione del centro urbano di Dosolo, parallelamente alla strada provinciale, per raggiungere quindi la frazione di Villastrada.

I primi collegamenti effettuati da Mynet, che come detto si è occupata dell’intervento, hanno riguardato gli edifici di interesse pubblico, e pertanto l’Istituto Comprensivo Dosolo Pomponesco Viadana, la scuola primaria e quella dell’infanzia, le sedi municipali ed il cinema teatro comunale. Servizio a favore anche delle attività produttive: verranno, infatti, allacciate le aziende e le realtà produttive già contrattualizzate, per guardare poi all’utenza privata.

Per maggiori informazioni sul servizio è possibile chiamare allo 0 0376 22 22 00 o scrivere a home@mynet.it.