Basket A2 femminile – San Giorgio travolto in casa dal Sanga. E adesso rischia l’ottavo posto

Mantova La capolista Sanga Milano è troppo forte per il MantovAgricoltura, per giunta privo di Llorente e Togliani, che scivola ben presto fuori dalla partita, incassa una pesante sconfitta e ora rischia di perdere pure l’ottava posizione.

La tripla di Dell’Olio stappa il tabellino, poi il Sanga piazza un parziale di 12-0 e per il MantovAgricoltura inizia l’inseguimento. Orazzo ne mette 7 di fila e il primo canestro di Ianezic riporta sotto le sangiorgine (12-14). Che arrivano anche a -1 con Petronio (16-17), ma chiudono il primo quarto sotto di 5 (16-21). In avvio di secondo periodo le ragazze di Purrone incappano in uno di quei blackout visti spesso, purtroppo, in questa stagione e in un amen il Sanga porta il vantaggio in doppia cifra (16-28). Timeout obbligato e squadra che prova a scuotersi con due canestri di Bevolo (20-28). Anche Dell’Olio marca 4 punti di fila, ma le milanesi rispondono colpo su colpo (24-38). Il gioco da tre di Labanca è l’ultimo sussulto sangiorgino nel secondo periodo, che si chiude con un altro parzialino del Sanga e la gara di fatto già chiusa all’intervallo sul -17 (27-44).

Labanca e Orazzo approcciano bene il terzo quarto, ma il MantovAgricoltura non rientra mai (35-53) e, anzi, sprofonda a -21 con la tripla di Madonna (38-59). Il Sanga vince anche il terzo periodo (17-20) ed è sopra di 20 (44-64) quando restano dieci minuti da giocare. Orazzo (20 punti) e Dell’Olio (13) li sfruttano per ritoccare lo score personale, ma la partita non ha più nulla da dire, finisce 57-77.