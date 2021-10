Pallavolo giovani – Torna il “Città di Mantova”

MANTOVA A distanza di due anni dall’ultima edizione, visto che quella del 2020 non si è disputata per l’emergenza Covid, torna il “Città di Mantova”. Il prestigioso torneo nazionale giovanile, arrivato all’edizione numero 16, denominato anche 15° Trofeo Faro Assicurazioni 2.0 Caleffi-Pazzini”, si terrà lunedì 1 e martedì 2 Novembre. Organizza la Pallavolo Mantova in collaborazione con il Comitato Territoriale Fipav di Mantova e con il patrocinio del Comune di Mantova e Regione Lombardia. La kermesse è rivolta alle categorie Under 15 Maschile e Under 16 Femminile e si disputerà alla Palestra Boni, in via Luzio 7. Le squadre invitate a partecipare al torneo maschile sono: Bper Banca Vgm Modena Volley (Mo), Diavoli Rosa Brugherio (Mb), Tonoli Nyfil Montichiari (Bs) e Pallavolo Asola Remedello. Le quattro formazioni nel femminile sono: Spazio 6 Bedizzole Volley (Bs), Ngs Porto (Mn), U.s. Esperia Cremona (Cr) e Centro Divani E Materassi Montichiari (Bs). Le semifinali saranno al mattino e le finali al pomeriggio. Tutte le gare si disputeranno al meglio dei tre set su cinque e saranno dirette da arbitri federali.

Il programma – Torneo femminile (1/11): ore 9.30 Montichiari-Porto (gara 1); ore 11.30 Bedizzole-Cremona (gara 2). Ore 16 finale 3°/4° posto; ore 18.30 finale 1°/2°.

Torneo maschile (2/11): ore 9.30 Montichiari-Asola Remedello (gara 1); ore 11.30 Modena-Diavoli Rosa Brugherio (gara 2). Ore 16.00 finale 3°/4°; ore 17.30 finale 1°/2°.

Info: Gianfranco Coffetti 335/1412351; 388/4772209.