Pienone di turisti nonostante maltempo e cantiere ferroviario

MANTOVA Previsioni di pienone rispettate nonostante le previsioni del tempo non fossero delle più rosee. Il lungo week-end del 25 Aprile a Mantova è iniziato all’insegna del tutto esaurito nelle strutture alberghiere tanto ieri quanto oggi, e anche per domani, sabato, si prevede il pienone con gli arrivi last minute. A mettere in difficoltà le strutture ricettive mantovane non sono tanto le bizze del meteo ma i disagi dati dal cantiere per il raddoppio ferroviario. Lo lascia intendere Gianluca Bianchi, presidente di Federalberghi Mantova, a fronte del calo dei turisti provenienti dall’area del Milanese. «Da Milano e dintorni – spiega – proviene buona parte dei turisti che scelgono Mantova per passare un week-end, e che spesso preferiscono arrivare in città in treno. Ora sarà una coincidenza, ma questa primavera abbiamo notato un calo del 5% delle presenze e non possiamo fare a meno di mettere questo calo in relazione all’inizio dei lavori che costringe chi viaggia a scendere dal treno a Bozzolo per poi raggiungere Mantova in autobus. Niente da dire sul servizio sostitutivo che è ben organizzato – conclude -; ma evidentemente questo crea comunque un disagio a chi viaggia». Riguardo a questo week-end lungo Bianchi vede il bicchiere decisamente pieno, anzi, pienone sul fronte delle strutture alberghiere, nonostante il maltempo dei giorni scorsi. «Per il 25 aprile di quest’anno il tempo è quello che è – osserva -, ed è indubbio che il freddo di questi giorni, con temperature che hanno rasentato le minime invernali, può avere scoraggiato qualcuno a fare visita alla nostra città, soprattutto gli stranieri che quando vengono in Italia cercano tra le altre cose anche il bel clima. Alla fine però chi ha scommesso su una tregua della perturbazione ha avuto la sua giusta ricompensa». Qualche straniero in meno, dunque, e qualche italiano in più. Mantova è da tempo meta di un turismo di buon livello relativamente al budget, fatto soprattutto di coppie e famiglie in cerca di relax da combinare con le bellezze artistiche che una città come Mantova offre. Una buona ripresa quindi, dopo le incertezze della scorsa Pasqua, quando il maltempo aveva frenato l’arrivo di molti turisti, per un week-end sotto tono salvato solo dal ritorno del bel tempo nel giorno di Pasquetta. «Purtroppo – aggiunge Bianchi – non c’è alcun ponte per il Primo Maggio che quest’anno cade di mercoledì, e per questo motivo le prenotazioni nelle nostre strutture sono al minimo».