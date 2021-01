Basket Serie A2 femminile – Borghi: “MantovAgricoltura, contro Vicenza un successo che parte da lontano”

SAN GIORGIO La bella e prestigiosa vittoria conquistata sabato sera dal Mantovagricoltura sulla vicecapolista Vicenza parte da “lontano”. Lo afferma coach Massimo Borghi: «Contro le beriche – spiega – la squadra ha disputato un’ottima partita. Il fatto è che c’era tanta voglia di riscattare il passo falso dell’ultima gara del 2020, a Torre Boldone contro Albino. E questo lo si è visto chiaramente in campo. La prova corale della squadra, la prestazione di Giulia Monica, ma anche quelle di Llorente, Gatti e Marchi si sono rivelate determinanti per il successo».

Finalmente, al quinto tentativo, il quintetto del presidente Antonio Purrone è riuscito a spuntarla contro una “grande” del girone Nord. «A dirla tutta – precisa Borghi – anche nelle battute d’arresto con Crema, Alpo e Moncalieri le ragazze avevano fatto la loro degna figura. Diverso invece il discorso con Udine, dove eravamo troppo rimaneggiati, tanto che abbiamo retto solo nei primi due quarti».

Le atlete di Mantovagricoltura torneranno in campo mercoledì 13, sempre al PalaDlf (ore 20.45), per il recupero della nona di andata contro Alperia Bolzano. «Lo ripeto sempre alle ragazze – conclude il coach di Mirandola – : la nostra condotta di gara dev’essere uguale a prescindere da forza, caratura e classifica dell’avversario di turno. Non basta fare bella figura e giocare bene contro le migliori, bisogna esprimersi al massimo anche contro formazioni sulla carta alla portata. Per quanto riguarda il recupero con le altoatesine, non si tratta di una gara facile. Affronteremo una buona compagine, attualmente indietro in classifica solo perchè ha avuto problematiche col Coronavirus e che dovrà recuperare altre partite. È una sfida che dovrà essere affrontata con la migliore mentalità, considerato che giochiamo in casa. Dobbiamo far divenire il PalaDlf un fortino».

Il coach si augura di poter avere finalmente a disposizione anche Sofia Bottazzi, reduce da un infortunio. Potrebbe esserci già contro l’Alperia. Se così non fosse, il suo rientro sarebbe rimandato al successivo impegno casalingo contro Ponzano Veneto.

Domani sera, intanto, si recupera per la 13esima giornata Alpo-Alperia Bolzano. Sabato per lo stesso turno in campo Crema-Moncalieri, oltre a Udine-Castelnuovo Scrivia per la settima giornata. Bolzano deve recuperare con Moncalieri e Crema.