Rugby serie A Elite – Colpo Viadana! Doma le Fiamme, si prende il bonus e chiude in vetta

Roma È un Viadana senza pensieri e con le idee chiare quello che scende in campo a Roma. La pratica “bonus offensivo” viene sbrigata dopo 47 minuti di gioco con le marcature di Ciardullo, Orellana, Baronio e il “due volte centurione” Antonio Denti, che può ritenersi soddisfatto, festeggiando le 200 presenze in maglia giallonera con una meta, una vittoria e l’accesso della squadra ai play-off come regina della regual season. Nella restante parte della seconda frazione, un po’ di nervosismo ha condizionato il gioco dei gialloneri, permettendo alle Fiamme Oro di rifarsi sotto, costretti anche loro a vincere per non venire esclusi dalle semifinali, ma ritrovato il bando della matassa i ragazzi di coach Pavan hanno saputo trovare anche la quinta meta, una prodezza confezionata sfruttando un vantaggio: Madero serve all’ala Ciardullo con un calcio, scarica all’interno su Roger che schiaccia in mezzo ai pali per facilitare la trasformazione precisa sempre di Madero, fissando il punteggio finale sul 20-35.

Una vittoria con bonus che vale molto di più: un primo posto finale in regular season e quindi due semifinali giocate in casa, per due derby che infuocheranno lo stadio Zaffanella: la prima sabato 27 alle ore 16.15 contro il Rugby Colorno; invece ancora da stabilire la seconda gara che vedrà i gialloneri impegnati sabato 4 maggio alle ore 14.15 contro Valorugby in caso di sconfitta contro Colorno, oppure in caso di vittoria sabato 11 alle ore 17 sempre contro i reggiani.

Un primo posto finale in regular season che non veniva conquistato dal lontano 2013. L’allenatore era Rowland Philips e uno dei centri titolari di allora era proprio quel Gilberto Pavan a cui è stato passato un importante testimone. Ora viene il bello. Servirà il supporto di tutti, ma la società sa di poter contare su un pubblico meraviglioso che ha sostenuto i gialloneri dalla prima giornata di questa stagione. Insieme per inseguire il sogno della finale scudetto.