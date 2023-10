Basket Serie A2 femminile – MantovAgricoltura dalle stalle alla… Stella: vince 33-84

ROMA Pronto riscatto per il MantovAgricoltura, che asfalta la Stella Azzurra e si regala i primi due punti della stagione. La partenza è un po’ in sordina e con le polveri bagnate per le biancorosse, che non riescono a concretizzare nemmeno i tiri semplici e nel primo quarto mettono a referto solo 9 punti (a 5) con Fietta, Novati e Llorente. La musica cambia completamente nel secondo quarto con Dell’Olio e Orazzo che bombardano dall’arco (a fine serata sarà 12/20 complessivo da tre), San Giorgio piazza un parziale di 12 a 0 e vola sul 5-21. La Stella Azzurra è in evidente difficoltà a livello offensivo, complice una difesa molto stretta delle sangiorgine e una particolare attenzione sui palloni vaganti. L’inerzia del match è tutta a favore delle virgiliane e al festival partecipano anche capitan Llorente sotto le plance, Novati e Petronio dalla media e lunga distanza. Nel finale è ancora Orazzo (17 punti totali) a fissare il +20 (12-32) del MantovAgricoltura all’intervallo lungo.

Le virgiliane non si adagiano sugli allori e il terzo quarto si apre con un altro parziale di 9-0 siglato da Novati e Fietta, mentre Orazzo dalla lunetta e Dell’Olio dalla media rincarano la dose e sul +28 (17-45) coach Purrone può concedere minuti preziosi alle giovani Buelloni ed Eboigbodin, le quali danno il loro contributo all’avanzata imperiosa delle sangiorgine che la Stella Azzurra prova vanamente ad arginare: il parziale di 8-30 del terzo periodo è impietoso come il +42 (20-62) sul tabellone alla penultima sirena. La vittoria è abbondantemente in ghiaccio, eppure negli ultimi 10 minuti San Giorgio continua a spingere, giocando una bella pallacanestro e mettendo a referto altri 22 punti. Tutte le atlete biancorosse danno il proprio contributo alla causa, continuando a lottare su ogni pallone, prendendosi tiri ponderati e giocando in maniera fluida e rilassata, come a volersi scrollare dalle spalle la rigidità della prima giornata. La sirena finale fissa il risultato sul 33 a 84 e le sangiorgine possono affrontare col sorriso il lungo viaggio di ritorno, dopo aver messo in cascina i primi due punti della stagione. Sabato prossimo saranno impegnate nuovamente in trasferta, a Cagliari, contro il San Salvatore Selargius.