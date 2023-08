Basket Serie A2 femminile – MantovAgricoltura è tornato al lavoro

SAN GIORGIO MantovAgricoltura al via. Coach Stefano Purrone e tutto il suo team hanno accolto ieri sera le giocatrici alle Scuole Medie di San Giorgio per dare inizio alla nuova stagione: «Partiamo con molto entusiasmo e voglia di fare bene – queste le prime parole del tecnico – Tutte le ragazze sono arrivate: le new entry sono state accolte a braccia aperte, mentre le atlete che già sono state con noi nelle passate stagioni hanno ricevuto il nostro più caloroso “bentornate”». L’annata non sarà delle più semplici probabilmente, eppure la voglia di togliersi qualche soddisfazione è alta: «Il campionato si preannuncia difficile sotto diversi punti di vista: il livello si è elevato e a questo si aggiunge il chilometraggio delle trasferte che sarà altrettanto impegnativo. Non ci facciamo scoraggiare, però, vogliamo davvero cavalcare l’onda di entusiasmo che abbiamo respirato al primo allenamento». Tutti pronti quindi per sudare in palestra: «Vogliamo essere concentrati fin dal primo secondo di allenamento per recuperare in primis la miglior condizione fisica possibile: a questo sarà dedicata tutta la prima parte di allenamenti. Seguirà la parte più tecnica e tattica per imparare a conoscerci e a giocare insieme. Ritengo che un altro aspetto importante su cui, insieme al mio team, dovrò lavorare è sviluppare la capacità di unirci e lavorare bene insieme. Questo è un elemento altrettanto importante e imprescindibile». Un ringraziamento alla società e al territorio che hanno accolto come sempre l’avvio della stagione: «La società ci ha messo a disposizione tutto ciò di cui avevamo bisogno in termini di spazi, materiali e supporto di personale preparatissimo per curare nei minimi dettagli ogni singolo aspetto. Come prima cosa abbiamo eseguito dei test fisici per capire il punto della situazione, mentre già da domani (oggi, ndr) inizieremo a svolgere attività aerobica sfruttando anche l’acqua, dato che saremo ospiti dell’Acquapark di San Giorgio che già vogliamo ringraziare». Infine, le ‘piccole’ aggregate alla prima squadra frutto del settore giovanile: «Oltre alle atlete annunciate si aggregano al nostro roster anche Diagne Arame e Anna Perantoni, due giovani classe 2006 del nostro vivaio».