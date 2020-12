Basket serie A2 f – MantovAgricoltura domani in campo a Moncalieri

SAN GIORGIO Dopo la sosta forzata dello scorso turno, in cui non ha potuto giocare al Dlf con Bolzano, il MantovAgricoltura domani tornerà in campo al Pala Einaudi di Moncalieri (ore 18, arbitri Alessi di Lugo di Romagna e Bonetti di Ferrara), ospite dell’Akronos. Le ragazze di Terzolo in settimana hanno vinto il recupero casalingo con Albino, mentre l’ultima gara delle virgiliane risale al 25 novembre contro Udine. Nell’occasione Ilaria Bernardoni era a mezzo servizio e mancavano Battistelli, Bottazzi, Monica e Petronio: le ultime due sono recuperate.

«A Udine sapevamo di dover incontrare una squadra ben strutturata, completa e con molti punti nelle mani – afferma Alice Pizzolato , punto fermo di MantovAgricoltura – Forse il risultato finale non riflette esattamente l’andamento della partita: nonostante il roster ridotto e il poco tempo a disposizione per prepararci all’incontro, nei primi due quarti siamo riuscite a rimanere in partita. Poi, purtroppo, in difesa abbiamo subito troppi contropiedi. Peccato non aver potuto giocare la partita al completo, ma sono sempre più convinta che possiamo dire la nostra in questo strano campionato in cui ogni settimana si devono affrontare anche situazioni che non dipendono da noi, vista la pandemia in atto. Penso che la squadra stia crescendo sempre di più e, come hanno detto le mie compagne, il cuore ci ha sempre contraddistinto. Anche Moncalieri è una buona squadra con giocatrici di tutto rispetto. Forse hanno un gioco un po’ meno veloce e meno imprevedibile di Udine, ma hanno tanta esperienza sulla metà campo. Sarà una bella sfida. La scorsa settimana non abbiamo giocato e abbiamo una gran voglia di tornare in campo». Come sempre il match si giocherà a porte chiuse, ma la diretta della partita si potrà seguire tramite il canale Facebook di Moncalieri.