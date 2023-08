Piratino d’Oro, ormai tradizione a Governolo

GOVERNOLO – Di strada ne è stata fatta tanta da quando, nel 1987, nacque come prolungamento del Grest Parrocchiale grazie a un’idea di Sara Bernardi e Sandra Dalla Villa; alcune vincitrici hanno iniziato da lì, bambine, la loro carriera (una su tutte il soprano Eleonora Buratto, ma anche la cantautrice Jenni Gandolfi che poi ne è diventata il direttore artistico): ma il “Piratino d’Oro” è sempre un appuntamento molto atteso a Governolo. In programma venerdì 25 all’interno della centenaria Fiera di Sant’Agostino, il concorso canoro per giovanissimi interpreti vedrà salire sul palco una serie di giovani e giovanissimi interpreti suddivisi nelle categorie “autodidatta”, “professional” e “professional che si accompagna con uno strumento”. La giuria, quest’anno, è composta dal sindaco Sergio Rossi, dall’assessore Roberto Archi, nonchè dall’ex batterista e regista televisivo Pino Pizzi, dalla presentatrice televisiva Elide Pizzi, dal cantautore Alessandro Malavasi dal fotografo Gianni Bellesia, dal presentatore Armando Madella dal produttore discografico Raffaele Montanari e dal giornalista della Voce Nicola Antonietti. L’evento sarà trasmesso in diretta Facebook: i partecipanti verranno selezionati per partecipare al talent televisivo prodotto e ideato da Isabella Abiuso “ Sing… la tua occasione ” , che andrà in onda su Gold TV. Isabella Abiuso visionerà e sceglierà personalmente i cantanti che porterà nel suo programma e i nominativi saranno comunicati nei giorni successivi alle esibizioni. Nel corso della serata sarà ricordata Brunetta Vicini, storica presentatrice dello spettacolo, scomparsa un anno fa.