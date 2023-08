Calcio Terza Categoria – L’Ostiglia ha cominciato a fare sul serio

OSTIGLIA Con la retrocessione in Terza Categoria, l’Ostiglia punta al pronto riscatto. Il neo-allenatore Andrea Corradi è fiducioso, lui, ostigliese doc, per la sua prima esperienza “ufficiale” su una panchina senior dopo il breve interregno dello scorso anno tra le gestioni Losi e Negrini. «Abbiamo cominciato il giorno dopo ferragosto – dice Corradi – ora iniziamo a fare sul serio con una prima sgambata contro i giovani». E sulla stagione che verrà: «Stiamo cercando di mettere a posto la forma atletica, poi inizieremo con i principi di gioco e le tattiche. Gli obiettivi primari sono quelli di trovare equilibrio ed identità. Vogliamo rimanere in corsa play-off sin da subito. La concorrenza sarà nutrita, ma il format a 14 squadre potrà aiutarci a gestire bene il campionato. Non siamo i grandi favoriti, ma diremo la nostra». Il programma della amichevoli prevede: la sfida casalinga di sabato 26 in casa con gli amatori dell’Hostiliadoria, alle 16. Martedì 29, sempre in casa, contro il Bovolone intorno le 20 e poi l’ultima sarà il 2 settembre, con un avversario ancora da definire.