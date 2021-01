Basket Serie A2 femminile – MantovAgricoltura sconfitta a testa alta dall’Alpo (69-64)

VILLAFRANCA (Vr) MantovAgricoltura si arrende nel derby con l’Alpo (69-64) ma esce dal campo di Villafranca con l’onore delle armi, per averci provato sino alla fine. Nel quarto quarto, come ha spesso abituato i suoi tifosi (ormai sempre davanti a Facebook per la diretta streaming), San Giorgio tenta la rimonta finale, arrivando da -10 a -3, ma le locali gestiscono bene i pochi punti rimasti di vantaggio, sono precise ai liberi e chiudono di 5.

Nel primo quarto le ragazze di Borghi partono convinte contro un team quotato e ambizioso che ribatte colpo su colpo per 10’ davvero di alto livello. Da segnalare i 7 punti di seguito di Monica per l’11-14. Il quarto si chiude con le ospiti avanti 12-15. Nel secondo Vitari con una tripla impatta e dà il la all’allungo della sua squadra, anche se a più riprese San Giorgio risponde presente. Monica pareggia ancora a 27, poi Antonelli accorcia 32-29. E’ un derby emozionante ed entrambe possono vincere. Si riparte ed è sempre punto a punto. Llorente firma il 34-37 ai liberi, ma da qui in poi sale in cattedra l’Alpo che vola a più 11, con ancora Llorente nel finale con un libero e un canestro da due a chiudere il quarto 48-40. Avanti di 8, nell’ultimo parziale Alpo gestisce, ma le biancorosse via via si fanno sotto: dal 67-57 ci pensa ancora Monica a dare la scossa con un canestro, una tripla e due liberi. Reani però ai liberi non sbaglia e porta le compagne sul decisivo +5. Da segnalare l’uscita di capitan Antonelli per un colpo ricevuto in un’azione di gioco.