Canoa – Canottieri Mincio in gran spolvero al “Canoagiovani”

Candia (To) Si è chiusa ieri la prima tappa del circuito “Canoagiovani”. La manifestazione ha visto i baby canoisti cimentarsi, in due intensi giorni di gara, tra la tappa Centro/Nord di Candia (To) e quella Centro/Sud di Castel Gandolfo (Roma), con agguerrite lotte in acqua, in attesa della finalissima di Caldonazzo a settembre. Presente la Canottieri Mincio con i suoi ragazzi. Ieri si sono svolte le gare sui 200 metri. Marianna Ballarini ha vinto l’argento col secondo tempo assoluto. Sesta Azzurra Peccini e sesto anche Thomas Pasini. Bel successo di Leonardo Leoni (in foto), a conferma delle sue doti di velocista, dopo la vittoria sui 200 nel Regionale di Milano. Dopo questa prima prova interregionale, tutti e quattro i ragazzi della Mincio rientrano nei parametri per poter accedere al Meeting delle Regioni a settembre sul lago di Caldonazzo come rappresentativa lombarda. Sabato invece i 2000. Pasini ha chiuso al nono posto, Peccini sesta e Leoni sesto. Vittoria per Marianna Ballarini, mentre Leoni ha ottenuto il quarto tempo fra i Lombardi e Peccini il terzo, che gli consente di rientrare fra i selezionati del Trofeo delle Regioni. Per Ballarini il miglior tempo con 25’’ sulla seconda. Il suo sarebbe il terzo tempo fra le Cadette B di una categoria superiore.