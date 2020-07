Basket Prima Div. – Colpaccio Abc: ecco la guardia Compagnoni

MANTOVA Paolo Compagnoni, atleta classe 1993, vestirà la casacca dell’Abc Virtus per la stagione 2020/2021. Ha una lunga esperienza nelle minors mantovane, maturata prima a Bancole, con cui ha disputato la Serie C Gold e Silver collezionando la vittoria del campionato di serie C2 nel 2012, poi con Sustinente con cui ha militato in serie D, successivamente promosso alla C Silver nel 2016 guadagnandosi, in quella stessa stagione, il riconoscimento di miglior marcatore della squadra con 16 punti di media. Nell’esperienza di Paolo ci sono state anche le formazioni di San Pio X con cui ha disputato il campionato di D e infine Quistello e Jbc Curtatone con cui ha giocato, in entrambe le squadre, in C Silver. Guardia tiratrice con una prestanza e scattosità atletica non indifferente, va quindi a sigillare definitivamente il roster della società del presidente Simone Arru.

«Ho accettato questa sfida – afferma Compagnoni – perché ritengo che l’Abc sia una società in crescita con voglia di fare bene e il roster è di ottima qualità. Conosco quasi tutti i componenti della squadra: con alcuni ho giocato nelle categorie senior, mentre con altri la conoscenza è di lunghissima data avendo condiviso insieme l’esperienza delle giovanili; ritrovo coach Morelli in panchina che mi ha già allenato in C Silver a Bancole nelle passate stagioni». Necessaria la domanda sulle aspettative ed obiettivi per la prossima stagione: «La squadra è impostata bene e l’ambizione di vincere il campionato c’è sicuramente». Il ds Matteo Siliprandi conclude così la campagna di nuovi innesti e “vecchie” conferme per la formazione biancoblu. Siliprandi, dopo aver confermato praticamente in toto l’organico dello scorso anno e aver aggiunto alcune pedine importanti, si dice contento: «Con Paolo chiudiamo il roster che, personalmente, mi soddisfa al 100% su più fronti. A livello umano in primis perchè ho inserito amici, prima che giocatori, e persone di vero valore umano e nelle quali ripongo una grande fiducia. In secondo luogo, a livello tecnico, credo che non servano congetture particolari perchè i loro curriculum ed esperienze pregresse parlano da sè. Adesso non ci resta che iniziare e divertirci e poi chissà…».