Basket Serie A2 femminile – San Giorgio, la ricetta di Dell’Olio: “Giochiamo senza calcoli”

SAN GIORGIO Dopo il successo sul Basket Roma, che l’ha consolidato al quarto posto, il MantovAgricoltura è pronto ad un’altra sfida casalinga, sabato alle 20.30 contro Moncalieri. Del momento delle biancorosse, lanciate verso i play off, parliamo con Veronica Dell’Olio.

Partiamo dall’ultima gara con Roma…

«Abbiamo giocato dopo una pausa “forzata”. Questi stop non ci fanno mai bene come squadra, come dimostra il punteggio decisamente basso dell’ultimo match. Però ci sono anche aspetti positivi. Uno fra tutti l’avvicinamento ai play off. Va detto che, nonostante questa e altre partite possano sembrare sulla carta più semplici, in realtà non lo sono. Purtroppo tendiamo ad adattarci al nostro avversario. Ecco allora che queste gare diventano toste. Tutti si giocano qualcosa, incluse noi stesse che siamo ancora in corsa per il quarto posto a cui continuiamo a puntare per posizionarci nel miglior modo possibile per la post season».

C’è un altro aspetto positivo che vi portate a casa dalla gara con Roma?

«Questa sfida ci ha permesso di dar spazio alle nostre ragazze più giovani che nel quotidiano ci supportano durante gli allenamenti, ampliando quindi le rotazioni e concedendo minuti di gioco a tutte. È sicuramente un aspetto importante».

Sabato sera arriva Moncalieri, terzultimo in classifica. Sarà l’ultimo impegno della regular season al PalaSguaitzer…

«Moncalieri è una squadra giovane con qualche figura di grande esperienza, che fa dell’energia il proprio punto cardine. Per cui sarà un’altra sfida molto impegnativa, dove sarà importante gestire bene il nostro ritmo davanti ai nostri tifosi. Vogliamo giocare la nostra pallacanestro come sappiamo fare. Vogliamo posizionarci il più in alto possibile in vista della parte più bella della stagione: i play off».

I play off, appunto. Fin dove può arrivare il MantovAgricoltura?

«Ovviamente non c’è limite: la palla è tonda e ci sono state, anche nel passato, tante sorprese. Sicuramente non siamo la squadra favorita, ma poco importa. Noi puntiamo attualmente a trovarci il più in alto possibile e non vogliamo fare troppi calcoli su quale posizionamento sia più o meno favorevole. Perchè probabilmente non esiste una posizione più favorevole. Incrociandoci con l’altro girone credo che la sentenza definitiva e gli accoppiamenti verranno decretati all’ultima sirena dell’ultima partita della regular season. È tutto da vedere, da vivere e giocare. Non facciamo pronostici, vogliamo il miglior risultato possibile senza porci limiti. Solo così potremo toglierci qualche soddisfazione».