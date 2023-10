Tennis Tavolo – Nicole Arlia a Doha. I risultati di Brunetti, Asola e Bagnolo nei vari campionati

Mantova Dopo il WTT Youth Contender in Montenegro, in cui ha vinto due medaglie di bronzo, Nicole Arlia è volata a Doha, in Qatar, per disputare il WTT Youth Star Contender da oggi a sabato 14. Alla manifestazione, Nicole parteciperà alla categoria Under 19 nel singolo femminile, nel doppio femminile insieme alla francese Clea De Stoppeleire e nel doppio misto con il rumeno Istrate della PaninoLab.

Si sono giocate nel weekend le prime giornate dei campionati regionali e provinciali. Nella serie B2 maschile debutto interno amaro per la Brunetti Castel Goffredo che ha perso 1-5 con il Silver Lining. Niente da fare nemmeno per la squadra maschile di C1, arresasi al PalaMazzi dopo una bella battaglia per 3-5 al Ferrara 3-5. Il team di C2 non è riuscito a mettere a segno nessun punto nella trasferta di Bergamo: l’Us Olimpia ha vinto 7-0. La prima vittoria è arrivata nel torneo di serie D2 A maschile: a Montichiari la Brunetti si è vestita da corsaro, andando a vincere 6-1. Applausi anche per la D2 B maschile che nel derby a Suzzara ha battuto la squadra locale B per 5-2. La D1 maschile al PalaMazzi è stata sconfitta di misura dall’Asola 3-4. Per quanto riguarda la PaninoLab, il team maschile di B2 è stato sconfitto in casa dal Marco Polo 5-1. Ko anche la squadra di C2 sempre con i bresciani per 6-1; vittoria invece per la D1 4-3 e in D3 per la Bagnolese A nel derby con la B sempre per 4-3. Partenza col botto delle formazioni asolane, tutte e tre vittoriose in trasferta. La squadra di D1 (Radice, Paolo e Nicola Storti) ha battuto il Castel Goffredo per 4-3. Anche quest’anno sono state iscritte due squadre al Campionato Provinciale D3: l’Asola “A (Bruma, Cappelli e Perini) ha ottenuto un’importante vittoria in trasferta per 6-1 ai danni del Suzzara Fenice A (Bimbati, Roversi, Veneri). La B (Parolini, Stringhini e Tessaroli) in trasferta a Orzinuovi (Bs), ha superato brillantemente il Coniolo C (Consolandi, Loda, Simonelli) per 5-2.