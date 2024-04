Calcio Serie C – Stadio Martelli, avanti tutta: cantieri aperti a inizio maggio

MANTOVA Il Mantova ha staccato il pass per la B vestendosi di gloria. Tempo tre settimane e anche il Martelli rinnoverà il proprio guardaroba. Martedì in Comune verrà approvato il progetto esecutivo per i lavori di adeguamento dello stadio ai criteri infrastrutturali previsti in B. Da lì partirà l’iter che, dopo l’assegnazione dei lavori alle rispettive ditte, porterà all’apertura dei cantieri nei primi giorni di maggio. I tempi sono stati ridotti, fanno sapere da via Roma, così da terminare il prima possibile gli interventi e consentire al Martelli di ospitare regolarmente la prima partita del Mantova in Serie B.

Il lavoro più complesso e costoso riguarderà il settore distinti, che tornerà agibile dopo una decina d’anni. Verrà riaperto completamente, ma resiste la possibilità che ne venga utilizzato soltanto il 70% per lasciare la parte restante agli sponsor. I primi interventi riguarderanno invece l’impianto di illuminazione, che verrà potenziato. Tutti i settori del Martelli, quindi anche curve e distinti, dovranno inoltre dotarsi di seggiolini numerati. Verranno allargati i servizi a disposizione degli addetti ai lavori, tramite l’allestimento di una “zona mista” per le tv presso la casa del custode; e l’allargamento della tribuna stampa con l’adozione di un più potente sistema wi-fi. Il ripristino dei tornelli agli ingressi, un rinnovato sistema di videosorveglianza e altri interventi di minore entità in zona spogliatoio e sala stampa completeranno il quadro. La nuova capienza del Martelli sarà di circa 12mila spettatori. Con la speranza di toccare tanti sold out nel corso della stagione.