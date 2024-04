Basket Serie A2 femminile – San Giorgio sbriga la pratica Moncalieri (75-46)

MANTOVA Missione compiuta. Senza nemmeno affannarsi troppo. Il MantovAgricoltura sbriga la pratica Moncalieri, in partita solo nei primi 15 minuti, e si prende il 4° posto in attesa del match odierno del Broni contro il Costa Masnaga. Alla sirena finale il tabellone dice 75-46 (14 per Dell’Olio e Orazzo) e il pensiero va subito alla sfida odierna del Broni contro il Costa Masnaga. Una sconfitta delle pavesi consegnerebbe il quarto posto alle sangiorgine, da confermare tra sette giorni nell’ultima trasferta di regular season a Torino. Significherebbe iniziare i play off al PalaSgu (contro la quinta dell’altro girone, Trieste o Treviso) ed avere l’eventuale bella in casa. Un ottimo motivo per tifare Costa Masnag