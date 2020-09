Serenissima e Viadana al lavoro. Con i canarini c’è l’ex Crotone Parisi

MANTOVA – Partono le preparazioni di Serenissima e Viadana, che chiudono la fila in Prima Categoria.

I ragazzi di mister Baratti hanno ricominciato il loro percorso sul terreno di gioco di Villa Garibaldi, per la momentanea indisponibilità di quello di Roncoferraro (in corso lavori di ammodernamento dei campi del “Nuvolari”), mentre i canarini si sono ritrovati nell’impianto che ospita le partite casalinghe. Tra i viadanesi c’è anche l’ex Crotone Angelo Parisi, un trequartista che verrà valutato nei prossimi giorni dagli allenatori Nebbioli e Froldi. Aperta la caccia anche ad un paio di difensori per sostituire Pagliari. Inedito, almeno per quanto concerne le ultime stagioni, il girone Crer nel quale il Viadana è stato destinato, ovvero il C, a prevalenza di squadre reggiane.

«All’inizio c’era qualche timore, qualche paura – spiega Nebbioli, ricordando l’esperienza dello scorso anno, quando era subentrato in corsa -, poi ci siamo ripresi, siamo risaliti in classifica, potevamo ancora migliorarci. Siamo ripartiti ieri carichi di entusiasmo e con tanta voglia di far bene. Le squadre reggiane? Da giocatore ho disputato il Trofeo della Montagna, classico del calcio estivo reggiano, conosco le compagini di quella zona, difficili da affrontare sul loro campo. Ma siamo noi i primi a dover essere consapevoli dei nostri mezzi».