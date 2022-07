Basket Serie A2 – Linea verde Stings: ecco il play Calzavara

Mantova E’ arrivata ieri l’annunciata firma di Andrea Calzavara, che ora è quindi, a tutti gli effetti, un nuovo giocatore della Staff per la stagione 2022/23 (con opzione di rinnovo per il 2023/24). Milanese di Gallarate, 21 anni il prossimo 16 dicembre, il play-guardia ha mosso i primi passi nel mondo della pallacanestro a Cavaria, per poi passare ancora giovanissimo nelle giovanili di Varese con cui ha ottenuto per tre anni consecutivi la qualificazione alle finali nazionali. Nella stagione 17/18 è passato alla Robur et Fides dove, oltre a completare il percorso nelle categorie giovanili, ha debuttato in serie B a 18 anni. Per poi esplodere nella stagione 2020/21, nella quale ha messo a segno 11.2 punti e 3.3 assist in 26.3 minuti di utilizzo, ottenendo il premio Adidas come miglior under del mese di dicembre 2020. Dopo aver recuperato dall’infortunio al ginocchio, nella passata stagione è stato un elemento fondamentale per la Riso Scotti Pavia (sempre in serie B) con la quale ha ottenuto la qualificazione ai play off grazie ad una media di 11.5 punti e 3.1 assist a partita.

Calzavara sa abbinare grande esplosività e predisposizione ad attaccare il ferro ad un’ottima tecnica di tiro dal palleggio, oltre ad una visione di gioco efficace. Arriva a Mantova con grande determinazione e voglia di dimostrare tutte le sue potenzialità. «Sono molto carico per la mia prima esperienza in A2 – afferma Andrea -. Ringrazio la società per la fiducia che mi ha dimostrato. Posso assicurare che darò il massimo per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Non vedo l’ora di scendere in campo con la maglia degli Stings e sentire il calore dei tifosi virgiliani».

La rosa degli Stings prende forma ogni giorno di più: i prossimi colpi in canna, se confermati, andranno a completare la batteria dei lunghi con l’ala/centro Usa LaQuinton Ross, l’ala forte Giga Janelidze, georgiano di nascita e italiano per formazione, e il giovane Lorenzo Guerrieri, in prestito da Trieste. La Lnp pubblicherà la prima giornata del calendario del campionato martedì pomeriggio e la versione integrale mercoledì alle 10.