Ladro “improvvisato” tenta di rubare al bar “Fuori posto” di Viadana

VIADANA Tentativo di furto presso un bar del centro di Viadana. Nella notte di martedì 26 luglio, qualche ladro improvvisato ha cercato di accedere all’interno del bar “Fuori Posto” in Largo De Gasperi (di fronte al vecchio ospedale).

Il tentativo di irruzione prevedeva di entrare dal serramento sopra la porta di ingresso, che affaccia sulla via principale, per poi calarsi all’interno. Per arrivare all’altezza necessaria il ladro ha utilizzato un tavolino sito sul plateatico esterno. Inizialmente il soggetto in questione non ha notato la telecamera che invece ha ripreso tutti i movimenti, come anche il suo volto. Forse, spaventato proprio da questa, ha deciso di demordere e di allontanarsi dopo alcuni minuti. (d.a.)