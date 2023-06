Basket serie A2 m – Coach Valli: “Prestazione di cuore e talento. Felice per il club, tanto merito è di Zanco”. Cortese: “Secondo tempo di pura energia”

San Severo Gli Stings riscattano un brutto avvio di gara-4 con una ripresa d’orgoglio, vincono a San Severo per 70 a 68 e conquistano così la salvezza in Serie A2. Missione compiuta per coach Giorgio Valli, richiamato in panchina proprio per guidare la squadra nei play out. «Sono davvero contento per la nostra società – afferma a caldo dopo il decisivo successo in gara-4 – al tempo stesso, sono dispiaciuto per San Severo e per la retrocessione in serie B. Se i ragazzi hanno risposto bene nelle ultime partite, tanto merito va a Nicolas Zanco, che ha guidato la squadra per cinque mesi. Senza di lui ora non saremmo qui a celebrare questo risultato». Il coach analizza la partita. «E’ stata un’altra battaglia di nervi – dice – nella ripresa siamo cresciuti in difesa, poi il talento dei nostri giocatori ci ha dato una grande mano. Ross e Sherrill? Hanno fatto una partita davvero importante. Sherrill si è presentato qui, in una squadra che doveva salvarsi, con la massima professionalità e disponibilità. Ross ha messo a segno cifre importanti anche in questa partita, è stato un acquisto giusto la scorsa estate».

«Ringrazio Giorgio per le parole di stima e di affetto nei miei confronti – afferma l’assistant coach Nicolas Zanco -. E’ stata un’annata davvero complicata per tutti noi, ma abbiamo una forte amicizia che ci lega dalla passata stagione. Giorgio ha ridato serenità e tranquillità alla squadra per giocare questa serie play out. I ragazzi hanno lottato tanto per raggiungere questo risultato, non era assolutamente scontato. C’è grande soddisfazione per noi, i ragazzi e tutto l’ambiente mantovano. Si è creato un gruppo forte che non si è tirato indietro di fronte alle difficoltà di questa serie».

La voce della squadra è quella del capitano Riccardo Cortese, un leader dentro e fuori dal campo. «In questa gara-4 abbiamo assistito ad un canovaccio simile alle altre sfide di questa serie. Noi siamo stati bravi a lavorare bene sull’aspetto tattico, nel terzo e ultimo quarto è cresciuta tanto la tensione. E’ stato un secondo tempo di pura energia. Ora ci godiamo questa salvezza – conclude il veterano degli Stings – con l’obiettivo di imparare dagli errori e pensare al futuro. Colgo l’occasione per fare il mio più sincero in bocca al lupo a San Severo, che ha lottato con grande onore in queste partite».