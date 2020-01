Domani con Coldiretti Mantova focus suinicoltura a Marmirolo con Prandini e Ronconi

MANTOVA È in programma per le 17:30 di domani a Marmirolo (Villa Corte Peron, strada Roverbella Bancole 60, Marmirolo) il convegno su uno dei settori strategici dell’agricoltura mantovana: “La suinicoltura guarda al futuro: mercati, benessere animale, classyfarm e strategie di filiera”, organizzato da Coldiretti Mantova in collaborazione con il Consorzio Agrario del Nord Est.

“L’appuntamento – spiega il presidente di Coldiretti Mantova, Paolo Carra – si inserisce nel ciclo di approfondimenti che la nostra organizzazione dedica alle filiere strategiche per il territorio”.

Il programma. Dopo i saluti iniziali di Emilio Gaspari, dirigente del Consorzio Agrario del Nordest, interverranno Thomas Ronconi, presidente Anas, sul ruolo e il futuro della genetica; Valerio Pozzi, direttore generale Opas, (“Proiezioni sul futuro delle carni suine trasformate”); Giovanni Loris Alborali, responsabile Sezione diagnostica Izsler, (“Il sistema ClassyFarm, uso dell’antibiotico e taglio code”); Paolo Carra, presidente di Coldiretti Mantova e vicepresidente Coldiretti Lombardia (“Il mercato suinicolo”); Giorgio Apostoli, capo servizio Zootecnia di Coldiretti (“Il nuovo regolamento per il prosciutto San Daniele e Parma”). Le conclusioni saranno affidate al presidente di Coldiretti, Ettore Prandini.

Mantova alleva, secondo le elaborazioni di Coldiretti Mantova, oltre 1,1 milioni di suini ed è la seconda provincia in Italia per numero di capi allevati.