Bmw “alleggerita” del volante, del navigatore e anche dei fari

SAN BIAGIO – Hanno rubato anche il volante, degli interni sono rimasti i sedili e poco altro. Il furto, particolare proprio per il modus operandi utilizzato dai malviventi, è accaduto la notte tra sabato e domenica in via Rodari nella frazione di Bagnolo, comune di San Biagio. Una Bmw 4 nuova di zecca, aveva solo 5 mesi di vita, è stata “ripulita” in modo certosino sia internamente che esternamente: via, oltre il volante come detto, anche il navigatore, il display, i fari e anche il paraurti. Nessuno scasso o effrazione, la vettura è stata aperta senza recare danni alla serratura e questo fa pensare che si possa trattare di esperti che sanno esattamente come muoversi. Dati i pezzi che sono stati rubati, e probabilmente poi rivenduti ad una sorta di mercato nero, fa pensare che i ladri fossero muniti di attrezzi idonei, quindi come già specificato, veri professionisti del settore.