Ciclismo – Saccani batte tutti a Gaggiano. Acuti campionessa regionale. Baby in spolvero a Poggio Rusco

Poggio Rusco Domenica di grandi gioie per Federico Saccani, allievo del Mincio Chiese, Maria Acuti del Gioca in bici Oglio Po e Federico Rezzaghi del Mincio Chiese. Saccani ha vinto una volata esaltante a Gaggiano (Mi). Restando in casa del team ceresarese, ma rivolgendo lo sguardo alla categoria Esordienti, a Treviglio (Bg) a un passo dalla vittoria è giunto Federico Rezzaghi, che ha chiuso al 2° posto dopo un lungo testa a testa con Gabriele Stoppelli del Pontenure. Fine settimana che si è tinto dei colori biancoverdi per l’allieva Maria Acuti; l’atleta ostigliese a Romanengo (Cr), in occasione della crono individuale, ha conquistato il 4° posto assoluto che le ha permesso di vestire la maglia di campionessa lombarda della specialità. Positiva la domenica anche per gli juniores della Biesse Carrera, impegnati a Treviglio (Bg). Andrea Godizzi si è piazzato 9°, Kevin Lanzarotto 12° e Damiano Lavelli 16°. I Giovanissimi hanno dato spettacolo cogliendo numerosi allori e podi in quel di Poggio Rusco, in occasione del Memorial Luciano Truzzi che ha portato la firma del Gs “F. Gennari” ed era valido quale quinta prova del Memorial “D. Darra”. Al via si sono presentati un’ottantina di atleti, compresi i portacolori di Amici del Pedale Rivaltese, Ciclo Club 77, Sporteven, Allgor Tatobike e Mincio Chiese. Presenti il sindaco di Poggio Rusco Fabio Zacchi, e per il comitato provinciale Fci, Adriano Roverselli, componente della commissione nazionale Benemerenze. Leonardo Guerzoni si è imposto nella G1, Celeste Padovani è salita sul gradino più alto del podio nella G2, dove Francesco Favalli si è piazzato 2°, Leonardo Canani 3° e Ramas Marlon Quiroga 4°. Nella G3 piazza d’onore di Elisa Marassi, 3° Lorenzo Ghidetti, 4° Andrea Roveri e 5° Jhonan Astone. Nella G4 doppio alloro mantovano con Viola Mazzola e Alessio Azzolini, 2° Diego Bertucci, 3° Leonardo Mai, 4° Alessandro Padovani e 5° Tommaso Lucchini. Nella G5 ad esultare per la vittoria sono stati Maela Barone e Marco Casciano; con loro sul podio Ryan Sermidi 2° e Luca Ganarin 3°. Come non bastasse al 4° è giunto Diego Volpato e al 5° Matteo Oliviero. Dominio mantovano anche nella G6 con i successi di Lucia Marassi e Matteo Raisi mentre secondi sono giunti Emma Traldi ed Eric Baetta; sull’ultimo gradino del podio sono saliti Giorgio Ciotola ed Elisa Traldi. Il quadro si completa poi con il 4° di Giovanni Busca e il 5° di Damiano Raisi. Restando tra i baby, ma rivolgendo lo sguardo alla gara che si è tenuta a Pieve d’Olmi (Cr), 3° posto nella G6 di Nicolò Belli del Mincio Chiese.

Paolo Biondo