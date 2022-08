Calcio Eccellenza – Il Castiglione piega la Voluntas in amichevole con Pasotti e Campagnari: 2-1

Castiglione Nel galoppo sul laterale sintetico del Lusetti, il Castiglione batte 2-1 la Voluntas Montichiari di Promozione. Si parte subito forte, con il Castiglione che prende il controllo delle operazioni e potrebbe già passare in vantaggio al 10’, quando Ferrari tenta la trasformazione di un rigore. Il tiro del bomber ex Albinoleffe però termina fuori. Poco prima della mezzora un tiro dal dischetto viene concesso anche ai monteclarensi, che però imitano i mastini, fallendo il penalty per mano di Brigoni (traversa).

A sbloccare la situazione al 40’ è uno dei nuovi arrivi “esperti” dei rossoblù, imbottiti di quote (parte titolare addirittura il 2006 Zorzi in porta): si tratta di Pasotti, che in velocità infila l’estremo difensore bresciano. Si va dunque al riposo con gli aloisiani in vantaggio, grazie anche ad un’altra grande parata di Zorzi al 44’. Girandola di cambi e ingresso massiccio di quote nella ripresa, è ancora il Casti a sfiorare il gol di un’incollatura, con Campagnari. Ma è un errore di Cavicchioli a permettere il pari di Bartoli, su suggerimento di Thompson (55’). Il Casti però non demorde e una sassata su punizione di Botturi centra la traversa (65’), dimostrando che i mastini non ci stanno a perdere. A rimettere la chiesa al centro del villaggio è la velenosa conclusione di Campagnari, che all’89’ fissa il 2-1. Buona la prima. E domenica arriva il Mantova. «Buone impressioni – dice mister Fabio Esposito- non è mai facile trovare velocemente i meccanismi. Noi siamo sulla buona strada: l’unico gol l’abbiamo beccato su un’ingenuità».