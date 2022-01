Basket Serie A2 maschile – Staff, coach Valli festeggia: “A Orzinuovi una battaglia vinta col sacrificio”

ORZINUOVI (Bs) Soffrendo maledettamente e stringendo i denti, la Staff ha conquistato a Orzinuovi la seconda vittoria consecutiva e rilanciato le proprie quotazioni in chiave play off. Non è stata certo una prova eccelsa, quella dei biancorossi, che hanno dovuto inseguire praticamente per tutta la partita l’ultima in classifica. Gli Stings hanno mandato a referto soltanto cinque giocatori e 59 dei 67 punti totali se li sono spartiti in tre, Iannuzzi (23), il migliore in campo, Stojanovic (20) e Thompson (16). Ma tutti hanno comunque portato il loro mattoncino alla causa. E infatti il coach Giorgio Valli parla di vittoria di squadra ed elogia lo spirito del gruppo. «Il nostro successo, conquistato contro una compagine che ha una classifica bugiarda, è frutto dello spirito di sacrificio da parte di tutti i ragazzi». Con queste parole il tecnico della Staff sintetizza la vittoria sul parquet dell’Agribertocchi, che fa seguito a quella casalingo ottenuta nel turno precedente contro Trapani. «E’ stata una battaglia, dall’inizio alla fine – prosegue il coach modenese – mi è piaciuto l’atteggiamento dei ragazzi, ma ovviamente c’è ancora tanto lavoro da fare sul piano del gioco. Nel primo tempo abbiamo sbagliato delle conclusioni ben costruite e questo ci ha fatto perdere un po’ di sicurezza e fluidità. Abbiamo sofferto sino all’ultimo contro un’ottima squadra, che si è rinforzata con Baldassarre: è ultima in classifica, ma ha lottato, eccome se ha lottato, per vincere questa partita. Abbiamo inseguito a lungo e nel finale dell’ultimo quarto siamo riusciti a mettere la testa avanti e a spuntarla. Non eravamo al meglio della condizione, ma lo spirito di sacrificio dei ragazzi alla fine è stato premiato con la vittoria. Aggiungiamo quindi alla classifica altri due punti, ma non è il caso di illudersi per le due vittorie consecutive. C’è ancora tanto da lavorare, come dicevo, bisogna migliorare sia in difesa che in attacco, anche se stasera la fase difensiva l’abbiamo fatta abbastanza bene. Le vittorie danno morale e aiutano a lavorare meglio».

Domenica prossima il calendario riserva alla Staff la gara interna con Cantù, che all’andata si impose di stretta misura interrompendo la striscia di vittorie iniziali dei virgiliani. Fu la prima di una serie nera di otto sconfitte che è costata la panchina a Gennaro Di Carlo. «Cantù non ha giocato in questo turno la gara interna con Casale Monferrato – osserva Valli – ha perso l’americano Johnson e ha avuto in settimana problemi con Sergio, ma ha un roster di prim’ordine. Mi auguro si giochi regolarmente e sono certo che la squadra avrà le giuste motivazioni, davanti ai nostri tifosi, per riscattare la sconfitta dell’andata».