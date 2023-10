Calcio Serie C – Piccoli illustra il “progetto Mantova” agli sponsor

MANTOVA Si è tenuto ieri, presso Spazio Te, l’incontro tra il Mantova e le aziende che lo sostengono. Una cinquantina quelle presenti, per un evento che ha ribadito, una volta di più, le rinnovate ambizioni del club biancorosso dopo anni di ristrettezze. E, di conseguenza, il ritrovato appeal del marchio Mantova.

Gran cerimoniere il presidente Filippo Piccoli che, con l’aiuto di alcune slide realizzate per l’occasione, ha illustrato gli obiettivi che il club di viale Te si è posto per il quadriennio 2023-26. “Un progetto da realizzare insieme”, è lo slogan scelto dall’ufficio marketing biancorosso. Il piano prevede i seguenti target: consolidamento (risultati sportivi e organizzazione societaria); fidelizzazione e crescita (dei partner e sostenitori del club); interventi strutturali (sede, stadio, centro sportivo); crescita brand awareness (di Mantova 1911).

Per il club biancorosso erano presenti anche il direttore tecnico Christian Botturi e l’allenatore Davide Possanzini. A fare gli onori di casa, il presidente della Fondazione Palazzo Te Enrico Voceri.