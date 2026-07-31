Basket Serie B Interregionale – Amica Chips, debutto alla Tea Arena con Iseo

CURTATONE Il Comitato Regionale Veneto della Fip ha diramato il calendario provvisorio del campionato di Serie B Interregionale. L’Amica Chips, inserita nel girone B, debutterà il 27 settembre alla Tea Arena contro Iseo. Questo il cammino completo dei biancorossi, naturalmente passibile di variazioni.

1ª giornata (27/9 – 10/1) Stings-Iseo.

2ª giornata (4/10 – 17/1) Dinamo Gorizia-Stings.

3ª giornata (11/10 – 24/1) Stings-Ospitaletto.

4ª giornata (18/10 – 31/1) Rovereto-Stings.

5ª giornata (25/10 – 7/2) Stings-Montebelluna.

6ª giornata (1/11 – 10/2) Pizzighettone-Stings.

7ª giornata (8/11 – 14/2) Stings-Monfalcone.

8ª giornata (15/10 – 21/2) Butanuco-Stings.

9ª giornata (22/11 – 28/2) Stings-Playbasket Carrè.

10ª giornata (29/11 – 7/3) Virtus Padova-Stings.

11ª giornata (6/12 – 14/3) Stings-Romano.

12ª giornata (9/12 – 21/3) Sistema Pordenone-Stings.

13ª giornata (13/12 – 24/3) Jadran Trieste-Stings.

14ª giornata (20/12 – 4/4) Stings-Oderzo.

15ª giornata (6/1 – 11/4) turno di riposo.

Le date indicate fanno riferimento alla giornata di domenica (o mercoledì nel caso di turni infrasettimanali), ma ovviamente sono previsti anticipi al sabato, che verranno comunicati più avanti. Salta all’occhio che l’Amica Chips sarà la prima squadra a chiudere il torneo, essendole toccato il turno di riposo all’ultima giornata.