Basket Serie B Interregionale – L’Amica Chips batte Carrè (91-76) e si guadagna i play off

CURTATONE Missione compiuta per l’Amica Chips, che spegne il fanalino Carrè e strappa il pass per i play off. Biancorossi avanti di una sola lunghezza nel primo quarto: equilibrio sino al 14-14, poi il quintetto di Romero prova a scappare ma i vicentini non mollano. Sotto 24-19 nel secondo, gli ospiti a 7’35” passano a condurre per 27-26. Immediata la reazione dell’Amica Chips, ma Carrè impatta sul 30-30. È qui che il quintetto di Romero trova l’allungo decisivo sino al 41-32. Vicentini ancora sotto sul 43-38, ma gli Stings vanno all’intervallo lungo sul 45-38. Nel terzo l’Amica Chips gestisce gara e punteggio almeno sino al 57-52, ma due bombe da tre riportano Carrè avanti 58-57. Nella parte iniziale dell’ultimo quarto, nuovo strappo Stings che si portano sul 62-58 e nuova risposta coriacea dei vicentini. Solo nel finale il quintetto virgiliano riesce a dettare legge sino ad arrivare all’89-73. Ultima reazione d’orgoglio di Carrè, ma finisce 91-76.