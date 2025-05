Basket serie C m Play out – Viadana, ultimo treno salvezza: sabato sera il 1° round con Chiari

Viadana Il Gruppo Mauro Saviola si giocherà la permanenza nel campionato di Serie C nel secondo turno dei play out. L’avversaria è Chiari e la serie – al meglio delle tre partite – prenderà il via sabato al PalaFarina (ore 20), con gara-2 in programma sabato 24 in terra bresciana (ore 21)

ed eventuale bella domenica

1 giugno ancora a Viadana (ore 18). I rivieraschi arrivano a questa sfida dopo aver perso entrambe le gare del primo turno contro Pisogne (84-59 e 87-76). Anche Chiari ha subito due sconfitte, nel suo caso contro Gorle. Durante la stagione regolare, Viadana si era imposto all’andata 51-48, mentre al ritorno fu Chiari a prevalere 67-62. «Ora conta solo una cosa: chi ha più voglia di salvarsi – afferma il capitano viadanese Davide Cacciavillani -. In partite come queste tutti gli altri aspetti passano in secondo piano, quello che fa davvero la differenza è la motivazione, la spinta e la determinazione che si mettono in campo per raggiungere l’obiettivo comune: la salvezza».