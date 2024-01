Basket Serie C maschile – Viadana si rinforza con l’ala pivot Falco

VIADANA L’argentino Carlos Altamirano Falco (Cordoba, 1997), ruolo ala pivot, è un nuovo giocatore del Gruppo Mauro Saviola di Denis Tellini, impegnato nel girone D Est della Serie C lombarda. Un colpo per cercare di rianimare la classifica dei rivieraschi, al momento ultimi con Ospitaletto Bresciano a quota 6 punti. Viadana tornerà in campo domenica prossima al PalaFarina (ore 18) per affrontare il Manerbio di Maxi Moreno, che li precede di due lunghezze. Falco è stato inserito nel roaster al posto del partente Delage, mentre Usai aveva in precedenza sostituito Cipriani. «Stiamo perfezionando le pratiche per il tesseramento – spiega il presidente Massimo Pizzetti – . E speriamo di averlo disponibile per domenica. Abbiamo cercato un rinforzo sul mercato italiano ma, non avendo trovato nulla, si è deciso di puntare su Falco. Speriamo che ci dia una mano, soprattutto dentro l’area dove finora abbiamo fatto tanta fatica. Falco dispone di qualità importanti e di cui abbiamo un gran bisogno». L’argentino sbarcherà oggi in Italia. Nel suo curriculum può vantare parecchi campionati nel suo paese a livello senior. Inoltre, ha maturato un’esperienza in Bolivia coi Leones de Potosi. A livello giovanile ha militato in qualche squadra di Cordoba.