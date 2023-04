Basket Serie D – Sustinente tenta lo scacco al Gussola, Quistello domenica a Prevalle

Mantova Penultimo turno della stagione regolare. Dopo il successo casalingo prima di Pasqua col fanalino Verdello, il Sustinente ha un altro turno interno contro il Gussola capolista, che all’andata ebbe la meglio per 97-64 (ore 21, arbitri Corbari di Cremona e Novellini di San Giorgio). «Considerato che affrontiamo i cremonesi davanti al nostro pubblico – afferma coach Paolo Morelli – il nostro obiettivo è quello di riuscire a disputare un’ottima partita contro la migliore compagine del girone». Assente ancora Nizzola. Dal canto suo la Negrini Quistello, in serie negativa da quattro turni, domenica sarà a Prevalle (ore 18, arbitri Andreetta di Albuzzano e Diaferio di Vigevano). Rende visita al Feraboli, quarto con Sarezzo, vincente 75-68 all’andata. «La compagine bresciana sul suo campo si mostra insidiosa – afferma coach Marco Borretti – Il nostro obiettivo in queste ultime gare della stagione regolare è riuscire a fare punti, per avere la migliore posizione di ingresso nei play off Silver», Rientra Negrini, ancora assenti Montresor, Morello e Zapata.