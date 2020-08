Acqua, grandine e vento: mezza provincia sott’acqua

MANTOVA Decine di interventi da parte di vigili del fuoco, forze dell’ordine e protezione civile, sono in corso dal primo pomeriggio di oggi, sabato 29 agosto per l’ondata di maltempo che si è abbattuta su città e provincia. Particolarmente colpite nell’hinterland Porto Mantovano, Levata e Buscoldo dove si è abbattuta una tronba d’aria. Grandine e allagamenti a Campitello, Marcaria, Rivarllo Mantovano, Sabbioneta e Bozzolo. In città numerosi interventi per alberi e rami pericolanti. Chiusa via Trnicerone per un palo della telecom finito sulla carreggiata. Interrotta la linea ferroviaria all’altezza di viale Oslavia per un albero caduto sui binati. Crollo di calcinacci in via Bonomi, Bettinelli e Cavour.