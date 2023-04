Calcio Dilettanti – Caste e Asola si riaccendono. S.Lazzaro risorge e mescola le carte della corsa salvezza

Mantova A 180’ dalla fine della regular season, nella parte alta della classifica di Promozioni ripartono di slancio Castellana e Asola, che dopo un paio di battute a vuoto ritrovano i tre punti (contro Borgosatollo e Lodrino) mettendo due mattoncini notevoli in chiave play off.

Ma il regalo più bello, se così possiamo definirlo, alle battistrada mantovane lo fa sicuramente il San Lazzaro, che espugna a sorpresa il campo della Vighenzi, rilanciandosi in chiave salvezza dopo la bella, ma sfortunata, prestazione casalinga contro la vicecapolista Orceana. Tre punti che rimescolano le carte, ancora una volta, in fondo alla classifica: la Governolese ora è penultima da sola e deve stare attenta al distacco proprio dal SanLa (che ora è ad un solo punto dalla salvezza diretta per la “forbice”: ne bastano 7 e attualmente sono 6), il Suzzara non prosegue la striscia vincente contro il Marmirolo e si deve accontentare di un pareggio, che non serve a nessuna delle due, se non alle Zebre per la sciare il penultimo posto. Il team di Jadid vede riavvicinarsi minaccioso proprio il San Lazzaro, e del resto anche i neroverdi dovranno lottare fino alla fine per non rischiare. Anche perché domenica prossima affronteranno proprio i Pirati, assetati di punti salvezza, visto il rendimento recente del Suzzara (impegnato nelle ultime due con Ome e Lodrino, in posizioni tranquille di classifica). Insomma, un’intricata situazione di incroci, come sempre può accadere nelle fasi finali. Tornando alla Castellana, domenica proprio Pirati e Suzzara faranno il tifo per il team di Cobelli, che ospita il fanalino Voluntas, e potrebbe dare il colpo di grazia ai monteclarensi. Goffredesi costretti a vincere, visto che, nell’ultima di campionato, se la vedranno con la diretta concorrente Cellatica.