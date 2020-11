Boxe – Il Memorial Lasagna torna alla “Boni”

MANTOVA La riunione di pugilato di venerdì 13 resta confermata e sarà alla palestra Boni di Via Luzio 5. Contrariamente a quello che era stato deciso alcune settimane fa, con lo spostamento del sesto “Memorial Lasagna” alla GP Arena, per permettere la presenza del pubblico, con i nuovi Dpcm che si sono susseguiti negli ultimi tempi l’organizzazione ha optato per riproporre il programma originario, quindi alla palestra Boni. Per l’atteso doppio titolo italiano professionisti, organizzato da Boxe Loreni, Boxe Mantova e Team Cavallari-Ventura, vi sarà anche la diretta tv su Rai Sport dalle ore 22. Come era già stato segnalato, nei superleggeri il campione in carica il 26enne bolognese Arblin Kaba (12.0), seguito dal procuratore mantovano Francesco Ventura , non si batterà più con Luciano Randazzo risultato positivo al Coronavirus. Al suo posto l’ex campione italiano e Wbc Silver dei 63,5 kg, il 33enne torinese Andrea Scarpa (24.6). La qualità del match rimane comunque molto alta. Il giovane emergente Kaba avrà la possibilità di confrontarsi con un atleta di valore internazionale come Scarpa desideroso di tornare al successo dopo la poco fortunata trasferta in Spagna del luglio 2019 contro Sandor Martin per il titolo europeo. Confermata la sfida tra il campione dei pesi Welter Tobia Giuseppe Loriga, sempre seguito dal procuratore Ventura, e Dario Socci. Nel sottoclou da non perdere l’esordio nei pesi gallo dell’ex campione italiano Alessio Lo Russo contro l’esperto Pablo Antonio Narvaez residente in Catalogna. Nei mediomassimi l’interessante imbattuto piemontese Stiven Leonetti Dredhaj si confronterà con Andrea Aroni mentre nei superwelter sfida tra il fiorentino 18enne Yassin Hermi e Luigi Mantegna.