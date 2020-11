Ciclismo – Annullato il Campionato Italiano Fixed

MANTOVA Salta anche il campionato italiano Fci della specialità Fixed. Non c’è pace quindi per le due ruote. Dopo l’annullamento del tricolore Allievi, che si sarebbe dovuto correre a Volta Mantovana lo scorso 4 ottobre, medesima sorte subisce la manifestazione che si sarebbe dovuta svolgere domenica sulla pista del Goparc di Bagnolo San Vito. I dirigenti del Windbreaker, società modenese organizzatrice dell’evento in collaborazione con il Circuito Italia, compiute le debite valutazioni hanno preferito rinviare a data da destinarsi la competizione. L’impianto di Bagnolo, tra l’altro, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’ultimo Dpcm, sarà chiuso sino al 24. Al momento non si conoscono, quindi, sia il luogo sia il momento in cui gli specialisti del Fixed potranno esibirsi per la conquista del titolo di campione italiano.

Non si esclude anche che l’edizione 2020 possa entrare negli annali senza un nome sul proprio albo d’oro.

A quanto pare, sembra che la Mantova delle due ruote, nonostante l’impegno profuso in questi anni, da un lato dalla società e dall’altro dal Comitato provinciale Fci, sia destinata a dover attendere momenti migliori per poter ospitare sul proprio territorio eventi di una certa portata.