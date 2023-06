Premiati i partecipanti ai progetti di mobilità sostenibile

MANTOVA Sono stati premiati i partecipanti del Millepiedini, Kiss&Ride e Bike to School, tutti progetti di mobilità sostenibile che incoraggiano i bambini delle scuole primarie e i ragazzi delle scuole secondarie del Comune di Mantova a raggiungere la propria scuola a piedi o in bici. I premi sono stati consegnati nei giorni scorsi presso la sala del Mincio di Porta Giulia.

Ad animare l’incontro ci sono stati gli attori della Scuola Teatro Mantova, che hanno messo in scena una piccola rappresentazione sul tema della mobilità sostenibile.

Ai bambini e ai ragazzi sono stati consegnati i diplomi di buon pedone e di buon ciclista e tanti gadget da usare per le attività future.

A consegnare i diplomi e a festeggiare assieme ai bambini e ai ragazzi è stata l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Mantova Serena Pedrazzoli, l’assessore alla polizia locale, viabilità e mobilità sostenibile Iacopo Rebecchi, il referente del Pedibus Nicola Biasolli, il presidente dell’associazione Fiab Daniele Mattioli e il personale di Aster.

Durante la festa è stato valorizzato l’impegno dei partecipanti e degli accompagnatori e sono state condivise le esperienze e i propositi per l’anno prossimo.

A chiusura dell’evento l’assessore Pedrazzoli ha ringraziato i presenti ed evidenziato l’importanza dei progetti svolti che sono un incentivo alla socializzazione, all’eduzione stradale ed uno stimolo a vivere maggiormente la città nel rispetto dell’ambiente.