Calcio 1ª Categoria – Uno-due Marmirolo: preso anche Beschi. Suzzara in pressing su Rasini, Azzali e Tosi

MANTOVA Il Marmirolo ha piazzato un bell’uno-due nel giro di poche ore. Ieri avevamo scritto dell’acquisto dell’attaccante Daniele Buzzacchero, in uscita dal Porto (come Stefano Andreato, altro recente innesto dei neroverdi), mentre oggi è la volta del centrocampista Marco Beschi, un pupillo di mister Giuseppe Bizzoccoli che lo ha allenato prima a Castel d’Ario e poi a Casalromano, dove ha giocato sino allo scorso dicembre prima di andare al Suzzara. E proprio il Suzzara, l’altra società di Prima Categoria molto attiva sul mercato, potrebbe chiudere oggi una maxi operazione per portare nella Città del Premio alcuni giocatori del San Lazzaro. Il primo nome sul taccuino del ds Carlo Piccinini è certamente quello dell’attaccante Andrea Rasini, un classe 2000 che ha già all’attivo due stagioni da titolare in Eccellenza. Andrea Azzali (‘97) e Carlo Alberto Tosi (2000) sono invece i possibili rinforzi per la difesa.