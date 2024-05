Calcio 2a Categoria – La Ceresarese riparte da mister Ferrari e capitan Napolano

Ceresara La stagione sportiva è appena finita, ma in casa Ceresarese si è già cominciato a mettere le basi per la prossima. Confermatissimo il tecnico Massimiliano Ferrari, subentrato a Carturan nella fase calda dell’ultimo campionato, a cui la società riconosce il merito di aver saputo tenere ben salda la barra del timone nelle ultime nove partite. La costruzione della squadra riparte dalle fondamenta e dalla conferma del capitano Alfredo Napolano e del vice Paolo Allodi, storico volto del club rossoverde. Anche Federico Annovazzi farà parte della Ceresarese edizione 2024/25. In questi giorni il diesse Salvatore Conigliaro continuerà i colloqui con i giocatori. L’obiettivo, per la prossima stagione, è tornare ad essere protagonisti nel campionato di Seconda Categoria, dopo un’annata a dir poco tribolata, conclusa con una secca sconfitta casalinga (0-4 con la Dinamo), ma comunque con una tranquilla salvezza a quota 36 punti. Si riparte, come dicevamo, da mister Ferrari. «Sono subentrato a Carturan quando non mancava più molto alla fine del campionato – ricorda il mister – il mio personale cammino sulla panchina rossoverde non è iniziato bene, con due sconfitte, ma per fortuna la squadra poi si è ripresa e ha raggiunto la sospirata salvezza senza troppi affanni. L’ultima partita con la Dinamo, con tutto il rispetto per un avversario molto forte, non fa testo: avevamo già ottenuto la salvezza matematica, ho fatto giocare chi aveva avuto meno spazio durante la stagione e qualche giovane. L’obiettivo, ora, è già puntato sulla prossima stagione».