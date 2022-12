Pallavolo serie B – Il Gabbiano suona la decima. Asola di forza, harakiri E’più

Mantova Il Gabbiano centra la decima vittoria di fila sul campo del fanalino Legnago. Netta la differenza dei valori in campo e successo per 3-0. Nel primo set la formazione di Serafini forza la battuta e ha un buon approccio a muro. Biancazzurri che prendono il largo quasi subito e si portano sull’11-18. Il vantaggio si allarga e time out Legnago sull’11-20 e 14-23 per l’errore di Andreoli. Il muro del Gabbiano firma il 15-24 e il primo parziale lo chiude Cordani senza troppi problemi. Locali avanti 2-0 nel secondo set con Cordani che lascia il posto a Gola. Squadre in parità a 7. Gabbiano avanti 7-11 grazie al muro a tre e con Miselli in evidenza. Time out Legnago. Pipe di Scaltriti e 7-14 e ancora il muro biancazzurro è protagonista nel 9-16. C’è gloria anche per il secondo palleggiatore Mattia Catellani e sul 12-19 Legnago spende il secondo time out. Il set non ha sussulti ed entra anche Artoni per Ferrari. Ancora il muro di Miselli e 13-22, poi Andreoli due volte e il muro chiudono il set sul 19-25. Inizio terzo set equilibrato sul 7-7. Time out Legnago e Gabbiano fa il break sul 7-13 in pieno controllo pur con qualche errore. Sul 12-20 ultimo time out per Legnago. Ancora un errore dai nove metri dei locali che vale il 13-21. Legnago arriva a 17-22, ma chiudono il match l’ennesimo errore in battuta dei locali e l’ottimo Zanini. Viadana passa dal possibile successo alla sconfitta al tie-break a Ravenna. Il Pietro Pezzi, davanti al suo pubblico, mette fine al buon momento dell’Epiù e si impone 3-2. I mantovani, reduci da tre successi di fila, partono alla grande portandosi sul 2-0 e sembra fatta. I romagnoli invece riducono le distanze, pareggiano i conti e li chiudono al tie-break. «Ravenna non ha mai mollato – afferma il presidente Valeriano Rossi – Però sul 2-0 a nostro favore bisognava chiudere la gara. Perso il terzo set c’è stato un calo psicologico. Il Pietro Pezzi ne ha approfittato e ci ha sconfitti. Centriamo un punto ma siamo delusi per come è andata». Dopo il successo di sabato scorso a Montichiari nel derby, l’Asolaremedello bissa col Sassuolo in quattro set. E in rimonta.

Sergio Martini