Biblioteca Baratta, un’estate da oltre 1800 prestiti

MANTOVA – Un libro si rivela sempre un’ottima compagnia: ne abbiamo avuto ampia conferma durante le ristrettezze dovute all’emergenza sanitaria e anche in estate per chi resti a casa o parta per le vacanze è incoraggiate avere sotto mano un nuovo volume da sfogliare, una storia o un approfondimento nei quali perdersi per qualche tempo durante la giornata, abitudine che riguarda in larga parte la fascia giovanissima di lettori.

Nell’ultimo mese i dati del Centro Mediatico Gino Baratta di Corso Garibaldi riportano oltre 1800 prestiti: 750 sono i titoli di narrativa, 400 i gialli, 520 la saggistica varia e 150 i lavori di argomento artistico. Nel totale delle richieste circa 900 quelle inerenti libri per bambini e ragazzi, 170 i Dvd prenotati, dimostrando un ampio ventaglio di interesse. E di disponibilità, poiché tante sono ogni mese le ultime uscite già presenti in biblioteca.

Tra i titoli più richiesti “Solo è il coraggio” di Roberto Saviano, “Il caso Alaska” di Joel Dicker, “La carrozza della santa” di Cristina Cassar Scalia, “Un volo per Sara” e “Le equazioni del cuore” di Maurizio De Giovanni, “Rancore” di Gianrico Carofiglio.

Chi voglia viaggiare con la fantasia o informarsi sulla prossima meta da visitare punta sulle guide turistiche, soprattutto quelle inerenti Sicilia e Puglia, in effetti due tra le destinazioni più gettonate questa estate. Ma ci si interessa anche di città europee e del resto del mondo.

Non demordono i classici, probabilmente anche perché opere richieste a livello scolastico: Giovanni Verga, Luigi Pirandello, Italo Calvino fanno ben sperare in quanto a opzioni tra le più popolari, aggiungendo l’inossidabile Salinger con “Il giovane Holden”. Non si ferma neppure l’interesse crescente per fumetti e manga.

E’ una serie di long seller che suscita molta curiosità quella elaborata dall’autrice Stefania Auci, dedicata alla saga siciliana della famiglia Florio.

E siccome i premi evidentemente ancora contano, tante sono le richieste per tutta la selezione del Premio Strega, con in testa “Spatriati” di Mario Desiati, vincitore dell’ultima edizione. Risultati, quelli citati, possibili anche grazie all’apertura continua della biblioteca in estate, come evidenziato dalla direttrice Francesca Ferrari. L’attività ininterrotta del centro Baratta consente la fruizione della sede in particolar modo ai più piccoli, ospitando diversi Cred e organizzandone uno con Cooperativa Charta nelle ultime due settimane di agosto.