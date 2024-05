Calcio dilettanti – Pugno e sputo all’arbitro: Kamal (Sermide) squalificato tre anni

Sermide E’ arrivata l’attesa mazzata per il difensore del Sermide, Ayoub Kamal, dopo il fattaccio di Supercoppa. Espulso dopo un parapiglia con gli avversari, aveva colpito l’arbitro con uno schiaffo e un pugno e poi sputato all’assistente. Una condotta riprovevole che aveva provocato la sospensione del match col Segnate (è arrivato l’ininfluente 0-3 a tavolino) e per la quale il giudice sportivo l’ha squalificato per tre anni, fino al 30 giugno 2027, più 300 euro di ammenda. «Mi ero già scusato a suo tempo e lo faccio ancora a nome della società – dice il presidente Giovanni Massarenti – il giudice sportivo non ha infierito nei confronti del ragazzo, che ha commesso un atto gravissimo e che noi avremmo comunque allontanato, anche se fino ad allora si è sempre comportato benissimo». L’occasione è buona per parlare del futuro del Sermide in Seconda Categoria. «Nessun problema per la conferma di mister Varani – assicura Massarenti – dovremo rinforzare la squadra con almeno cinque innesti per essere competitivi in Seconda, campionato che faremo a Ferrara o Bologna, Farò il possibile affinchè la squadra ottenga la deroga per giocare le partite casalinghe a Sermide».