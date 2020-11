Calcio 2ª Categoria – La Villimpentese rompe le righe, allenamenti facoltativi fino a gennaio

VILLIMPENTA Anche la Villimpentese resta ferma, in attesa della ripresa dell’attività, che avverrà soltanto tra gennaio (per le coppe) e febbraio 2021 (per il campionato: «Agli atleti non è stato dato alcun programma di allenamenti, chi vuol correre da solo è libero di farlo – spiega l’allenatore gialloblù Gerardo Ciccone -, si riprenderà a giocare solo il 7 febbraio, torneremo in campo presumibilmente a gennaio»

Il Crl ha fatto sapere che ascolterà le proposte delle società: «Il presidente Daniele Trevenzoli ha intenzione di riunire il Direttivo, per vedere come muoversi – prosegue Ciccone -, a titolo personale dico che è giusto concludere l’andata già iniziata e finire magari anche il ritorno, giocando qualche turno infrasettimanale».

La Villimpentese non avendo il settore giovanile non ha particolari problematiche riguardanti l’attività dei baby, ma Ciccone è sicuramente un tecnico molto competente in merito, vista la sua grande esperienza con i ragazzi, prima di allenare le prime squadre e dice la sua: «E’ importante prendere una decisione per quel che riguarda i tornei giovani regionali e provinciali: ritengo che i ragazzi debbono divertirsi».

Le società dilettantistiche potrebbero avere problemi con gli sponsor, anche a questo proposito Ciccone esprime a titolo personale un giudizio: «Globalmente qualche club potrebbe trovarsi in difficoltà, non è dunque un problema di secondaria importanza».

La neopromossa Villimpentese dopo le prime tre gare in Seconda aveva racimolato cinque punti, frutto dei pareggi esterni con Borgo Virgilio e Union Team e del successo interno sulla Futura: «Vedremo quale sarà lo scenario alla ripresa, ma credo fortemente nel mio gruppo: qualsiasi campionato dovremo giocare, punteremo a chiudere tra le prime cinque: ne abbiamo le potenzialità».