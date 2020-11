Calcio serie C – Mantova, in vista un altro tour de force con Arezzo, Sudtirol e Modena

MANTOVA In questo campionato strano e impegnativo, il Mantova ora è chiamato ad affrontare un altro tour de force. Il nuovo Dpcm non prevede blocchi o sospensioni dei campionati professionistici e quindi la squadra virgiliana può continuare a lavorare in vista dei prossimi impegni: altre tre gare in una settimana. Si comincia domenica in casa contro l’Arezzo, poi il turno infrasettimanale a Bolzano contro il Sud Tirol e quindi il posticipo del lunedì sera, probabilmente in diretta Rai, contro il Modena, al “Martelli”.

Mister Emanuele Troise potrebbe avere a disposizione 4 dei 6 giocatori che sono rimasti ai box contro l’Imolese. Bianchi, Guccione, Lucas e Di Molfetta, infatti, dovrebbero rientrare in gruppo già da oggi. Sono rientri fondamentali per cercare di ritrovare la via dei tre punti, a partire dal match, sulla carta alla portata, contro i toscani. Guccione, il capitano, manca dalla sfida con il Perugia. L’attaccante ha lasciato la fascia a Gerbaudo e i gol a Ganz, che ormai è definitivamente esploso. Si attendono novità anche per Lucas, che si è fatto male al collaterale sinistro nella gara contro il Matelica. Il brasiliano ha impressionato da subito per personalità e tecnica con la palla al piede, diventando un punto di riferimento per il centrocampo. Saranno valutate con attenzione anche le condizioni fisiche di Di Molfetta, una delle sorprese in positivo del Mantova in questo primo mese di campionato. L’attaccante domenica è rimasto ai box per un problema muscolare di lieve entità, per precauzione è stato deciso di tenerlo a riposo. Lo stesso dicasi per Bianchi. Ancora tempi lunghi, invece, per Baniya e Mazza.