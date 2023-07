Asola Tutto è pronto per la Notte Bianca 2023 della cittadina del Chiese, organizzata dal Comune in collaborazione con l’associazione Esercenti Asolani e l’associazione LiberaMente e che andrà in scena stasera con tanti eventi che sono stati preparati per la lunga notte di festa.

Dalle 19 parte la grande festa che vedrà streetfood, birra e drink in giro per i locali del paese. Tutti i locali, del centro ma anche nelle varie vie del comune, saranno coinvolti. Nella centrale piazza XX Settembre dalle 20 si terrà il concerto dell’orchestra spettacolo Felice Piazza mentre in via Garibaldi appuntamento con live music, la rassegna “Vetrine in movimento”, l’angolo olistico, il vespa raduno e il Museo Civico “Goffredo Bellini” che resterà aperto fino a tarda ora.

Dj set sul grande piazzale Mangeri e in via Giovanni da Asola; sfilata di moda ed esposizione di auto d’epoca in via Libertà e modellismo, ginnastica artistica e gonfiabili per i più piccoli in via Mazzini. In ogni via del centro storico, poi, saranno presenti punti di ristoro e di degustazione.

Una grande festa insomma che riserverà tante altre sorprese che verranno svelate a chi si recherà ad Asola stasera, per prendere parte ad un appuntamento ormai tradizionale dell’estate che, dopo l’emergenza sanitaria, ora torna per passare ore tra divertimento e compagnia.

Paolo Zordan